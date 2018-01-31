Полісмени розшукали крадія з Калинівського ринку

- 31.01.2018 15:49
Полісмени розшукали крадія з Калинівського ринку

Викрадене майно зловмисник відразу продав на іншому ринку Буковини. За скоєне йому доведеться відповідати на лаві підсудних.

У листопаді минулого року до Садгірського відділення поліції звернувся приватний підприємець одного із ринків Чернівців. Заявник правоохоронцям повідомив, що невідома особа з його контейнеру викрала 15 упаковок різної побутової хімії на загальну суму понад 4 тисячі гривень.

На місці вчинення крадіжки поліцейські встановили, що в ніч крадіжки підприємець приймав товар. Коли потерпілий відійшов від контейнеру, зловмисник вчинив крадіжку.

Правоохоронці розпочали пошуки крадія з опитування продавців ринку та перегляду запису з камер відео спостереження. Проведеними заходами поліцейські дійшли до висновку, що злочин вчинила особа, котра привозила товар на ринок.

Завдяки злагодженій роботі оперативників вдалося встановити автівку, а згодом і самого зловмисника. Ним виявився 22-річний житель Івано-Франківської області.

Поліцейським крадій пояснив, що побачивши, що в одному із контейнерів не має власника, він вчинив крадіжку. Викрадений товар завантажив до свого автомобіля та поїхав геть.

Слідчі відкрили кримінальне провадження, за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику вже оголошено підозру у вчиненні злочину. Матеріали кримінального провадження передано до суду.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поліція чернівці, крадіжка з калинівського ринку

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