Во Львове реставрируют наименьшую в Украине Библию

- 31.01.2018 15:20
Во Львове реставрируют наименьшую в Украине Библию

Работы по реставрации самой маленькой в мире Библии стартовали во Львове. Как сообщается, по размерам уникальная Библия сравнима с коробкой спичек - он составляет всего 5,5 на 3,5 см.

Данный экземпляр Священого писания датирован ХVIII столетием, и в мире насчитывается около десяти подобных книг, причем, в Украине она имеется всего в единственном варианте. Речь идет о Библии, в которой тексты поданы в формате стихотворений. Напечатана книга былша в 1752 году в Гааге, и ее автор Дюбуа попытался представить краткое содержание Ветхого и Нового Заветов в мини-формате.

По словам директора научной библиотеки Львовского национального университета имени И.Франко Василия Кметя, в то время как в науке, так и в искусстве и культуре очень ценились эксперименты, которые нашли воплощение также и в эстетике книги. Книга получила характерное для своего времени оформление. У крохотной Библии в кожаной оправе со следами миниатюрного тиснения немного поврежден корешок.

Как сообщается, в университетскую библиотеку уникальная книга попала в 30-е годы прошлого столетия, до этого она находилась в коллекции изветсного библиографа Козиброцкого. Среди других старинных и редких изданий Библия является самой маленькой в фонде университетской библиотеки.

Раставратор Юлия уверена в том, что с книгой будет много хлопот, ведь за такое дело она берется впервые. Реставрация такой книги продлится около полугода. Дело в том, что Библию необходимо будет полностью размонтировать, после чего ее нужно будет заново сложить. В работе реставратор использует необычные инструменты, в частности - хирургический и стоматологический инвентарь, потому реставрация сродни лечению книги. Отреставрированную миниатюрную Библию можно будет увидеть в фонде библиотеки спустя несколько месяцев.

Платиновая Буковина

Ключові слова: миниатюрная библия, крохотная библия львов

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