Насирова увольняют с поста ГФС

- 31.01.2018 13:42
Насирова увольняют с поста ГФС

По сообщению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Кабмин принял решение об увольнении главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, который ранее был отстранен.

Примечательно, что ранее в Кабмин получил от Министерства финансов представление об увольнении с занимаемой должности отстраненного главу ГФС Романа Насирова. Причиной для данного предоставлеиня стала полученная от посольства Великобритании в Украине касаемго того, что у Насирова имеется британское гражданство.

Напомним, что главу ГФС Романа Насирова отстранили от должности в начале марта 2017 года. Это произошло после задержания чиновника детективами национального антикоррупционного бюро. Тогда насирован назначили в качестве меры пресечения содержание под стражей с залогом в размере 100 миллионов гривен.  Мирослав Продан выполнял обязанности главы ГФС с того времени. Жена и тесть Насирова внесли 16 марта за него залог, что позволило задержанному выйти на свободу. Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия - в соответствии с частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Так, экс-главы ГФС подозревают в участии в "газовых схемах" беглого народного депутата Украины Александра Онищенко, что привело к нанесению государству убытков в размере 2 миллиардов гривен.

19 января 2018 года меру пресечения в виде залога в размере 100 миллионов гривен Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца. Кроме того, Насирову предписывается носить электронный браслет слежения и ни в коем случае нельзя покидать территорию Киевской области.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Роман Насиров, увольнение насирова, глава ГФС Украины

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Солнечный зонд НАСА испытают в экстремальных температурах Испытания автоматической межпланетной станции, необходимой для будущих исследования Солнца, находятся на завершающей стадии
- 31.01.2018 17:25
На Новоселиччине автобус сбил пешехода В Новоселицком районе Черновицкой области автобус ПАЗ допустил наезд на пешехода. Как отмечается, мужчина шел по проезжей
- 31.01.2018 16:23
На Олимпиаду-2018 отправится 33 украинских спортсмена Лицензии на участие в Олимпийских играх в Пхенчхоне получили 33 олимпийских спортсмена из Украины, которые выполнили условия квалификационного отбора международных федераций по зимним видам спорта
- 31.01.2018 15:56
Полісмени розшукали крадія з Калинівського ринку Викрадене майно зловмисник відразу продав на іншому ринку Буковини. За скоєне йому доведеться відповідати на лаві підсудних.
- 31.01.2018 15:49
Во Львове реставрируют наименьшую в Украине Библию Работы по реставрации самой маленькой в мире Библии стартовали во Львове. Как сообщается, по размерам уникальная Библия сравнима с коробкой
- 31.01.2018 15:20
Самый быстрый фокусник показал 27 трюков за минуту В штаб-квартиру Guinness World Records, которая находится в Лондоне, прибыл 31-летний маг Бен Ханлин. Маг планировал показать
- 31.01.2018 14:57
Ушел из жизни выдающийся буковинец Леонид Каденюк Сегодня, 31 января, ушел из жизни первый украинский космонавт Леонид Каденюк. Информацию о смерти Каденюка подтверждают люди из его окружения. Кроме того, в космическом агентстве также подтвердили
- 31.01.2018 12:22
Внедорожник протаранил остановку с людьми В Черновцах в остановку общественного транспорта въехал внедорожник. В это время на остановке находились люди
- 31.01.2018 11:58
Косатку научили повторять человеческие слова 14-летняя косатка по имени Вики была научена имитировать человеческое поведение. Интересно, что Вики удалось вполне сносно скопировать английские слова "Привет", "Пока", "Один-два". Также она может имитировать имя Эми - ее тренера.
- 31.01.2018 11:34
Россия обеспокоена кораблями НАТО в Черном море Представители пресс-службы Объединенного военно-морского командования НАТО сообщили о том. что 30 января британский эсминец Duncan
- 31.01.2018 11:03

Всі новини