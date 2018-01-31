



Насирова увольняют с поста ГФС - 31.01.2018 13:42

По сообщению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Кабмин принял решение об увольнении главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, который ранее был отстранен.

Примечательно, что ранее в Кабмин получил от Министерства финансов представление об увольнении с занимаемой должности отстраненного главу ГФС Романа Насирова. Причиной для данного предоставлеиня стала полученная от посольства Великобритании в Украине касаемго того, что у Насирова имеется британское гражданство.

Напомним, что главу ГФС Романа Насирова отстранили от должности в начале марта 2017 года. Это произошло после задержания чиновника детективами национального антикоррупционного бюро. Тогда насирован назначили в качестве меры пресечения содержание под стражей с залогом в размере 100 миллионов гривен. Мирослав Продан выполнял обязанности главы ГФС с того времени. Жена и тесть Насирова внесли 16 марта за него залог, что позволило задержанному выйти на свободу. Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия - в соответствии с частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Так, экс-главы ГФС подозревают в участии в "газовых схемах" беглого народного депутата Украины Александра Онищенко, что привело к нанесению государству убытков в размере 2 миллиардов гривен.

19 января 2018 года меру пресечения в виде залога в размере 100 миллионов гривен Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца. Кроме того, Насирову предписывается носить электронный браслет слежения и ни в коем случае нельзя покидать территорию Киевской области.

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