Внедорожник протаранил остановку с людьми- 31.01.2018 11:58
В Черновцах в остановку общественного транспорта въехал внедорожник. В это время на остановке находились люди. Трое оказались под колесами авто.
Очевидцы сообщают, что пытался избежать столкновения с маршрутным автобусом, который в тот момент пропускал людей на пешеходном переходе. В результате водитель внедорожника вывернул руль вправо.
На пути своего движения внедорожник также протаранил трос, огораживавший территорию городской поликлиники.
ДТП произошло 30 января примерно в 13:00, когда на этой остановке собирается обычно много людей. Среди пострадавших оказалась женщина, которую госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Еще двое пострадавших отказались от госпитализации.
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