



Внедорожник протаранил остановку с людьми - 31.01.2018 11:58

В Черновцах в остановку общественного транспорта въехал внедорожник. В это время на остановке находились люди. Трое оказались под колесами авто.

Очевидцы сообщают, что пытался избежать столкновения с маршрутным автобусом, который в тот момент пропускал людей на пешеходном переходе. В результате водитель внедорожника вывернул руль вправо.

На пути своего движения внедорожник также протаранил трос, огораживавший территорию городской поликлиники.

ДТП произошло 30 января примерно в 13:00, когда на этой остановке собирается обычно много людей. Среди пострадавших оказалась женщина, которую госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Еще двое пострадавших отказались от госпитализации.

Платиновая Буковина, Черновцы

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