



Косатку научили повторять человеческие слова - 31.01.2018 11:34

14-летняя косатка по имени Вики была научена имитировать человеческое поведение. Интересно, что Вики удалось вполне сносно скопировать английские слова "Привет", "Пока", "Один-два". Также она может имитировать имя Эми - ее тренера.

Изучение косатки связано с исследованиями особенностями китов имитировать шумы. Так ученые пытаются понять, каким образом киты учатся в своей естественной среде обитания.

Вики включали не только издаваемые человеком звуки, но и произведенные другой косаткой шумы. Исследователи пытались понять, может ли Вики все это симитировать. После того, как звуки были проиграны, тренер просила косатку воспроизвести их. Была создана специальная группа судей, которые оценивали, насколько совпадают повторенные Вики звуки с оригинальными. Чтобы дать максимально объективную оценку схожести, также были использованы в анализе компьютерные алгоритмы.

Основным компонентом языка является имитация гласных звуков, и у млекопитающих возможность имитировать гласные встречается довольно редко. Несмотря на то, что другие приматы обладают интеллектом, на такую имитацию они не способны. Между тем, киты и дельфины, которые входят в группу китообразных млекопитающих, весьма умело обращаются с вокальной имитацией.

По мнению исследователей, способность косатки Вики имитировать новые звуки поможет составить представление о процессе, с поомщью которого киты могут имитировать услышанные ими в дикой природе звуки, что позволяет им создавать собственные диалекты.

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