Россия обеспокоена кораблями НАТО в Черном море

- 31.01.2018 11:03
Россия обеспокоена кораблями НАТО в Черном море

Представители пресс-службы Объединенного военно-морского командования НАТО сообщили о том. что 30 января британский эсминец Duncan в сопровождении турецкого фрегата Gaziantep вошел в акваторию Черного моря после того, как успешно преодолел пролив Босфор.

В румынских СМИ отмечают, что в национальных и международных водах Черного моря с 30 января по 17 февраля проходит миссия наблюдения, к которой присоединились корабли Великобритании и Турции. Отметим, что именно Румыния, которая также входит в число членов НАТО, стала инициатором данной миссии.

Военные корабли входят в состав группы SNMG-2, которая подчиняется центральному командованию всех морских сил НАТО. Данная группа входит в число постоянных элементов морской составляющей сил быстрого реагирования НАТО.

Сложившаяся ситуация вызвала беспокойство со стороны РФ. Россия заявила, что такие действия НАТО являются провокацией. Пропроссийские эксперты придерживаются мнения, что такие действия НАТО свящаны с оказыванием давления на Кремль и наращиванием напряженности в регионе.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: военные корабли нато, нато морская составляющая

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Ушел из жизни выдающийся буковинец Леонид Каденюк Сегодня, 31 января, ушел из жизни первый украинский космонавт Леонид Каденюк. Информацию о смерти Каденюка подтверждают люди из его окружения. Кроме того, в космическом агентстве также подтвердили
- 31.01.2018 12:22
Внедорожник протаранил остановку с людьми В Черновцах в остановку общественного транспорта въехал внедорожник. В это время на остановке находились люди
- 31.01.2018 11:58
Косатку научили повторять человеческие слова 14-летняя косатка по имени Вики была научена имитировать человеческое поведение. Интересно, что Вики удалось вполне сносно скопировать английские слова "Привет", "Пока", "Один-два". Также она может имитировать имя Эми - ее тренера.
- 31.01.2018 11:34
Украинские паралимпийцы взяли второе место на Кубке мира в Оберриде На соревнованиях в рамках Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону в Оберриде, Германия, в последний день соревнований паралимпийская
- 31.01.2018 10:17
Кому необхідно подавати декларацію про доходи З початку 2018 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних у минулому році.
- 31.01.2018 09:55
На Буковине чиновника исполнительно службы задержали на взятке В одном из районных отделов государственной Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черновицкой области 30 января был задержан государственный исполнитель
- 31.01.2018 09:26
На Буковині за торгівлю наркотиками затримали злочинну групу У зловмисників правоохоронці вилучили наркотики, вартість яких на чорному ринку сягає понад 250 тисяч гривень.
- 31.01.2018 09:14
Особенности закона о медицинской реформе Закон О государственной финансовой гарантии медицинского обслуживания населения, или закон о медицинской реформе вступает в силу с
- 30.01.2018 17:19
Святкування Дня закоханих в РК Гостинний двір Розважальний комплекс "Гостинний двір" вітає всіх закоханих з романтичним та яскравим святом, що от-от настане - із Днем святого Валентина!
- 30.01.2018 16:38
За добу 29 січня на Буковині сталось 4 ДТП з постраждалими Шестеро потерпілих, серед яких неповнолітній школяр, отримали серйозні травми та опинилися на лікарняних ліжках.
- 30.01.2018 16:31

Всі новини