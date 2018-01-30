



Россия обеспокоена кораблями НАТО в Черном море - 31.01.2018 11:03

Представители пресс-службы Объединенного военно-морского командования НАТО сообщили о том. что 30 января британский эсминец Duncan в сопровождении турецкого фрегата Gaziantep вошел в акваторию Черного моря после того, как успешно преодолел пролив Босфор.

В румынских СМИ отмечают, что в национальных и международных водах Черного моря с 30 января по 17 февраля проходит миссия наблюдения, к которой присоединились корабли Великобритании и Турции. Отметим, что именно Румыния, которая также входит в число членов НАТО, стала инициатором данной миссии.

Военные корабли входят в состав группы SNMG-2, которая подчиняется центральному командованию всех морских сил НАТО. Данная группа входит в число постоянных элементов морской составляющей сил быстрого реагирования НАТО.

Сложившаяся ситуация вызвала беспокойство со стороны РФ. Россия заявила, что такие действия НАТО являются провокацией. Пропроссийские эксперты придерживаются мнения, что такие действия НАТО свящаны с оказыванием давления на Кремль и наращиванием напряженности в регионе.

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