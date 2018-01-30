Кому необхідно подавати декларацію про доходи

- 31.01.2018 09:55
Кому необхідно подавати декларацію про доходи

З початку 2018 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних у минулому році.

Обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає при отриманні:

- доходів від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;

- доходів у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року;

- інвестиційного доходу;

- іноземного доходу;

- та в інших передбачених Податковим кодексом України випадках.

Громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2017 року, податкову декларацію можуть подати протягом 2018 року.

Звертаємо увагу, що податкова декларація не подається громадянином, якщо він отримував доходи:

- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ;

- у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

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