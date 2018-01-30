На Буковине чиновника исполнительно службы задержали на взятке

- 31.01.2018 09:26
На Буковине чиновника исполнительно службы задержали на взятке

В одном из районных отделов государственной Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черновицкой области 30 января был задержан государственный исполнитель за получение неправомерного вознаграждения в размере 1700 долларов США.

Задержание проводили следователи прокуратуры Черновицкой области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики.

Как отмечается, чиновник получил данное вознаграждение от гражданина в обмен на помощь при трудоустройстве в одно из отделений Государственной исполнительной службы.

Злоумышленника в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали сразу после совершения им преступления. АВ настоящее время решается вопрос о сообщении по подозрении, а также об избрании для нарушителя меры пресечения.

Пресс-служба прокуратуры Черновицкой области 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: черновцы взятки, взяточничество буковина

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