На Буковині за торгівлю наркотиками затримали злочинну групу

- 31.01.2018 09:14
На Буковині за торгівлю наркотиками затримали злочинну групу

У зловмисників правоохоронці вилучили наркотики, вартість яких на чорному ринку сягає понад 250 тисяч гривень. Вилучене направлено до Чернівецького наукового-дослідного експертного-криміналістичного центру на експертизу.

29 січня поліцейські Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області в ході проведення оперативно-розшукових заходів виявили та припинили діяльність злочинної групи, яка займалась збутом наркотиків на території Буковини.

Так, в ході спецоперації на одній із вулиць обласного центру поліцейські зупинили автомобіль «Мазда». У салоні та у 26-річного пасажира автівки оперативники виявили і вилучили поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною «амфетамін», вагою близько 140 грамів.

Працівники поліції встановили, що чоловік орендував квартиру у Чернівцях та облаштував її для виготовлення наркотиків. Під час огляду помешкання поліцейські вилучили близько 400 грамів амфетаміну, 30 грамів марихуани, електронні ваги з залишками порошкоподібної речовини та різні прекурсори для виготовлення наркотиків.

Слідчими відкрите кримінальне провадження, за частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Винним особам вже про оголошено про підозру у вчиненні злочину. Зловмисників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Наркоторговцям загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: збут наркотиків чернівці, чернівці національна поліція

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