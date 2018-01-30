Особенности закона о медицинской реформе

- 30.01.2018 17:19
Особенности закона о медицинской реформе

Закон О государственной финансовой гарантии медицинского обслуживания населения, или закон о медицинской реформе вступает в силу с сегодняшнего дня, 30 января 2018 года.

Отметим, что утвердили его в октябре 2017 года. Все соответствующие изменения были опубликованы на сайте Минздрава Украины.

Еще в прошлом году стартовал подготовительный этап к внедрению медицинской реформы. В Украине готовится к созданию Национальная служба здоровья Украины. Речь идет о государственном страховщике, который будет закупать для украинцев у медицинских учреждений услуги по медицинскому обслуживанию. Также служба будет заключать с медучреждениями договора. Заработать она должна ориентировочно в середине лета 2018 года.

Медицинские учреждения в ходе автономизации будут преобразованы в коммунальные некоммерческие предприятия. После обретения такого статуса учреждения смогут заключать с Национальной службой здоровья Украины договора, котоыре позволят предоставлять населению услуги за финансирование из бюджета.

Заведения первичной медицинской помощи выбирают медицинскую информационную систему, после чего подключаются к электронной системе здравоохранения, которая в настоящий момент уже работает, но пока что в тестовом режиме. Медучреждениям также требуется модернизировать оборудование.

Среди других важных нововведений закона о медреформе - подписание украинцами декларации с семейным врачом, терапевтом, педиатром либо доктором первичной помощи. Данная функция также работает пока что в тестовом режиме - ранее украинцев призывали подписывать декларации с врачами до конца 2017 года, теперь же время немного перенесли - выбрать себе врача можно будет с апреля 2018 года.

Платиновая Буковина

Ключові слова: медицинская реформа в украине, закон о медреформе 2018, медицина в Украине

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Святкування Дня закоханих в РК Гостинний двір Розважальний комплекс "Гостинний двір" вітає всіх закоханих з романтичним та яскравим святом, що от-от настане - із Днем святого Валентина!
- 30.01.2018 16:38
За добу 29 січня на Буковині сталось 4 ДТП з постраждалими Шестеро потерпілих, серед яких неповнолітній школяр, отримали серйозні травми та опинилися на лікарняних ліжках.
- 30.01.2018 16:31
На Закарпатье кран убил двух сотрудников ЖД Утром вторника, 30 января, примерно в 9:00 на Прикарпатье на грузовой автомобиль, внутри которого находились люди, упал кран. Смертельный инцидент произошел в Ивано-Франковской области, в селе Хриплин.
- 30.01.2018 15:54
В Черновцах оборудуют остановки и проезды с тактильной плиткой Для удобства слабовидящих жителей в Черновцах межподъездные проезды будут обустроены тактильной плиткой. В городском совете Черновцов назвали адреса, где будет устанавливаться тактильная плитка.
- 30.01.2018 15:13
РФ подтвердила участие Самойловой в Евровидении-2018 Певица Юлия Самойлова в нынешнем году будет представлять Россию на Евровидении-2018 в Португалии. Решение подтвердили российские представители. Кроме того, соответствующая информация также была опубликована на сайте
- 30.01.2018 14:52
Суд назвал виновного в катастрофе рейса МН-17 Согласно постановлению американского суда, семьи погибших в результате крушения рейса МН-17 пассажиров и членов экипажа могут расчитывать на компенсации размером в 20 миллионов долларов каждая. Данная
- 30.01.2018 12:59
В Украине - сильный ветер и лавинная опасность В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на Укргидрометцентр сообщается об ухудшении погоды во вторник, 30 января. Из-за оттепели и таяния снегов ожидается повышение уровня воды в реках
- 30.01.2018 12:20
Красное мясо может стать причиной онкологии Наличие в рационе человека большого количества блюд с красным мясом - это увеличение риска раковых заболеваний. Ученые объясняют это тем, что употребление красного мяса ведет к увеличению уровню холестерина в крови.
- 30.01.2018 11:57
Китаянка заплатила семье жениха 800 тысяч долларов Богатая китаянка из провинции Хайнань, которая неплохо зарабатывает себе на жизнь торговлей недвижимостью, решила купить себе супруга за 800 тысяч долларов. Именно в такую сумму обошелся 38-летней невесте жених, который младше ее
- 30.01.2018 11:14
Ученый расшифровал шифр для биткоина из ДНК Исследователь и ученый Сандерс Вуйтс стал победителем на конкурсе DNA StorageBitcoinChallenge, который проходил в Бельгии. Вуйтс смог использовать ДНК, чтобы получить шифр для кошелька с одним Bitcoin.
- 30.01.2018 10:44

Всі новини