



Особенности закона о медицинской реформе - 30.01.2018 17:19

Закон О государственной финансовой гарантии медицинского обслуживания населения, или закон о медицинской реформе вступает в силу с сегодняшнего дня, 30 января 2018 года.

Отметим, что утвердили его в октябре 2017 года. Все соответствующие изменения были опубликованы на сайте Минздрава Украины.

Еще в прошлом году стартовал подготовительный этап к внедрению медицинской реформы. В Украине готовится к созданию Национальная служба здоровья Украины. Речь идет о государственном страховщике, который будет закупать для украинцев у медицинских учреждений услуги по медицинскому обслуживанию. Также служба будет заключать с медучреждениями договора. Заработать она должна ориентировочно в середине лета 2018 года.

Медицинские учреждения в ходе автономизации будут преобразованы в коммунальные некоммерческие предприятия. После обретения такого статуса учреждения смогут заключать с Национальной службой здоровья Украины договора, котоыре позволят предоставлять населению услуги за финансирование из бюджета.

Заведения первичной медицинской помощи выбирают медицинскую информационную систему, после чего подключаются к электронной системе здравоохранения, которая в настоящий момент уже работает, но пока что в тестовом режиме. Медучреждениям также требуется модернизировать оборудование.



Среди других важных нововведений закона о медреформе - подписание украинцами декларации с семейным врачом, терапевтом, педиатром либо доктором первичной помощи. Данная функция также работает пока что в тестовом режиме - ранее украинцев призывали подписывать декларации с врачами до конца 2017 года, теперь же время немного перенесли - выбрать себе врача можно будет с апреля 2018 года.

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