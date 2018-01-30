



За добу 29 січня на Буковині сталось 4 ДТП з постраждалими - 30.01.2018 16:31

Шестеро потерпілих, серед яких неповнолітній школяр, отримали серйозні травми та опинилися на лікарняних ліжках.

29 січня ввечері у Кіцманському районі сталася автопригода за участі автомобіля марки «Рено» під керуванням 43-річного жителя Вижницького району та гужової підводи, якою керував 53-річний житель Кіцманщини. Водій автівки, рухаючись селом Брусеньки, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із підводою.

Отримавши перелом хребта, водій підводи був госпіталізований до чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги.

За попередньою інформацією обидва шофери перебували у стані алкогольного спяніння, що й призвело до аварійної ситуації.

У цей час на території Новоселицького району 46-річний чернівчанин, керуючи рейсовим автобусом марки «ПАЗ», допустив наїзд на чоловіка, котрий йшов проїжджою частиною у попутному напрямку.

Внаслідок автопригоди пішохід отримав численні забої, травми голови та мозкову кому. У важкому стані потерпілий був госпіталізований до вищезазначеного медичного закладу. Наразі поліцейські встановлюють особу потерпілого.

Наступного ранку у дорожньо-транспортних пригодах постраждали ще четверо осіб осіб.

Зокрема, працівники Сторожинецького відділу поліції з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди у районному центрі. 45-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «ВАЗ-2106» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з позашляховиком «НИВА», який рухався у попутному напрямку. В результаті удару легковик злетів з проїжджої частини на протилежне узбіччя, тим самим наїхавши на двох пішоходів. На момент автопригоди 61-річна місцева жителька з 7-річним онуком прямували до навчального закладу.

Пенсіонерка та школяр були госпіталізовані до районної лікарні з численними травмами.

Цього ж ранку на Новоселиччині не розминулись іномарка та легковик під керуванням жителів району. Керуючи «БМВ», 43-річна буковинка не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, що призвело до зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2101», під керуванням 60-річного водія.

Внаслідок автопригоди до медичної установи госпіталізували двох водіїв. Жінка отримала політравму, а чоловік - забій грудної клітки та переломом ребер.

За фактами ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєчтру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопроушень вказаних у статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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