Утром вторника, 30 января, примерно в 9:00 на Прикарпатье на грузовой автомобиль, внутри которого находились люди, упал кран. Смертельный инцидент произошел в Ивано-Франковской области, в селе Хриплин.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечается, что происшествие случилось на резервном пути Ивано-Франковской дистанции пути Львовской железной дороги. На грузовой автомобиль КрАЗ-5233 с пассажирским фургоном обрушился козловый кран УК-3032. На момент происшествия в кабине авто находились двое человек, которых зажало насмерть. Между тем, в фургоне находились семеро сотрудников железной дороги. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Кроме того, упавший кран частично также повредил резервные пути и дополнительное здание на территории Ивано-Франковской дистанции пути.
Спасатели ГСЧС с помощью крана восстановительного поезда подняли обрушившийся козловый кран, а также оттащили поврежденный грузовик. Деформированные элементы кабины были разрезаны с помощью гидравлического инструмента, что позволило деблокировать тела двух погибших, которыми оказались жители Львовской области 47 и 54 лет.
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