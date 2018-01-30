



В Черновцах оборудуют остановки и проезды с тактильной плиткой - 30.01.2018 15:13

Для удобства слабовидящих жителей в Черновцах межподъездные проезды будут обустроены тактильной плиткой. В городском совете Черновцов назвали адреса, где будет устанавливаться тактильная плитка.

На своей странице в Facebook соответствующий документ опубликовал глава инспекции по вопросам благоустройства города Сергей Обшанский. Документ подписан заместителем мэра Черновцов Владимира Середюка.

Так, тактильную плитку установят при капитальном ремонте на переулке Энтузиастов. Также во время капитального ремонта межподъездного проезда по улице Головной, 188, также будет обустроен маршрут тактильной плиткой. На улице Головной 200 и 235, а также на улице Комарова 2 и 3 будет проведен капитальный ремонт остановок общественного транспорта с обустройством тактильной плиткой с подходами к остановками.

По состоянию на сегодняшний день средства на капремонт остановок общественного транспорта по улице Головной, 200 и 235, уже частично выделены средства.

Напомним, что в Черновцах уже есть остановка, обустроенная плиткой для слабовидящих, которая находится на улице Героей Майдана, рядом с железнодорожной больницей.

Платиновая Буковина, Черновцы

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