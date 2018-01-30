РФ подтвердила участие Самойловой в Евровидении-2018

- 30.01.2018 14:52
РФ подтвердила участие Самойловой в Евровидении-2018

Певица Юлия Самойлова в нынешнем году будет представлять Россию на Евровидении-2018 в Португалии. Решение подтвердили российские представители. Кроме того, соответствующая информация также была опубликована на сайте музыкального конкурса.

Как отмечают представители российского "Первого канала", подготовка Юлии для участия в конкурсе, который в нынешнем году пройдет в Лиссабоне, уже стартовала. В ближайшие несколько недель будет представлена конкурсная песня россиянки.

Напомним, в прошлом году Евровидение принимал Киев после победы Джамалы на конкурсе 2016 года. Россия отказалась принимать участие в конкурсе ввиду того, что Юлии Самойловой, которая была определена как представитель РФ, был запрещен въезд на территорию Украины. Решение было принято Службой безопасности Украины по причине нарушения Самойловой украинского законодательства - она вела концертную деятельность на территории оккупированного Крыма, и попала на территорию полуотрова в обход Украины.

России были предложены альтернативные варианты, например, отправить на конкурс другого исполнителя, однако, "Первый канал" отказался от такого предложения, и РФ вовсе не участвовала в Евровидении-2017. Также конкурсу был объявлен бойкот, и российские федеральные каналы не транслировали Евровидение в Киеве.

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