



Святкування Дня закоханих в РК Гостинний двір - 30.01.2018 16:38

Розважальний комплекс "Гостинний двір" вітає всіх закоханих з романтичним та яскравим святом, що от-от настане - із Днем святого Валентина! Якщо ви ще не обрали місце для святкування 14 лютого разом зі своєю половинкою, то ця пропозиція - саме для вас! Але поспішайте - кількість місць обмежена! Тому броюйте столики до драйвого святкування вже зараз.

Попереднє замовлення столиків за номером (050) 71-88-333

Хочете запросити кохану людину провести разом це романтичне свято в цікавій та вишуканій атмосфері? Плануєте освідчитись в коханні? Навіть якщо ви ще не маєте другої половинки, це не привід засмучуватись. Може, під час відпочинку в "Гостинному дворі" ви зустрінете своє кохання? Якщо не спробуєте, ніколи не дізнаєтесь.

Одже, що чекає на гостей в День Закоханих в ресторанному комплексі "Гостинний двір"? По-справжньому вибухова вечірка з гарантованим настроєм від ведучого MC Romantic. Музичний супровід свята забезпечить драйвовий ді-джей, розважатимуть гостей танцюристи міжнародного рівня - Богдан та Юлія Колос.

Також для вас готуємо ексклюзивну фотозону з алкогольним фуршетом, професійний фотозвіт від Geometria, а такж, звичайно, неймовірно витончені смаки страв від професіоналів своєї справи - креативних кухарів ресторану. Можете бути впевнені - святкування Дня святого Валентина в "Гостинному дворі" подарує вам неймовірні враження та лише найпозитивніші емоції!

Платинова Буковина, Чернівці

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