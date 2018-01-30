



Суд назвал виновного в катастрофе рейса МН-17 - 30.01.2018 12:59

Согласно постановлению американского суда, семьи погибших в результате крушения рейса МН-17 пассажиров и членов экипажа могут расчитывать на компенсации размером в 20 миллионов долларов каждая. Данная инфомрация была распространена сайтом нидерландской документальной телепрограммы Zembla.

Как стало известно, 21 декабря 2017 года были выданы судебные решение о компенсации на общую сумму в 400 миллионов долларов. Отметим, что судебные иски подали члены семей 25 погибших в крушении боинга на Донбассе.

Кроме того, суд назвал имя ответственного за уничтожение рейса Малазийских авиалиний МН-17 из ракетного комплекса Бук, и им оказался боевик "ДНР" Игорь Гиркин, также известный как Игорь Стрелков. Адвокаты планируют арестовать имущество экс-боевика, но вероятнее всгео, для выплаты такой суммуы этого будет недостаточно. По словам одного из правозащитников Флойда Визнера, на получение компенсации шансы оцениваются как ничтожно малые. Однако, дело обстоит не сколько в самой компенсации, сколько в восстановлении справедливости для семей, чьи родные погибли в результате катастрофы.

Ориентировочно 7 марта в эфир выйдет передача о судебном разбирательстве.

Отметим, что новые фото зенитно-ракетного комплекса Бук, из которого осуществлялся ракетный запуск по авиалайнеру Малазийских авиалиний, были недавно опубликованы группой Bellingcat. Также представители группы представили фотоснимки водителей, перевозивших установки.

Платиновая Буковина

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