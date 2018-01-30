



В Украине - сильный ветер и лавинная опасность - 30.01.2018 12:20

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на Укргидрометцентр сообщается об ухудшении погоды во вторник, 30 января. Из-за оттепели и таяния снегов ожидается повышение уровня воды в реках. Кроме того, по всей территории Украины прогнозируются сильные порывы ветра.

Местами скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду.

Повышение уровня воды ожидается 30-31 января в реках бассейна Сяна и Днестра - в Ивано-Франковской, Львовской областях. Повышение составит примерно 0,2-0,8 метра. В реках бассейна Западного Буга повышение составит 0,1-0,5 метра. Кроме того, ожидается разрушение ледового покрова на водоемах, местами ожедается ледоход. Также возможно формирование ледяных заторов наряду с резким колебанием уровней воды.

30 января в высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области ожидается высокая снеголавинная опасность, которую специалисты отметили 3-м уровнем опасности.

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