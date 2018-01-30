



Красное мясо может стать причиной онкологии - 30.01.2018 11:57

Наличие в рационе человека большого количества блюд с красным мясом - это увеличение риска раковых заболеваний. Ученые объясняют это тем, что употребление красного мяса ведет к увеличению уровню холестерина в крови.

Так, исследователи из Калифорнийского университета провели массу изысканий, которые подтвердили - употребление в пищу продуктов с красным мясом, которые имеют в своем составе также большое количество холестерина, является одной из основных причин возникновения рака. Так, был проведен опыт с лабораторными мышами.

Два лабораторных грызуна получали пищу, у одного из них еда была с низкими содержанием холестерина, а у другого - наоборот. у той мыши, которая получала больше холестерина с пищей, в желудке отмечалось повышение роста клеток со склонностями к раковым образованиям. Какого-либо ухудшения здоровья у мыши с нормальным рационом не было. Потому ученые из США утверждают - подобную аналогию можно провести и с рационом человека, на здоровье которого обилие холестерина также влияет не самым лучшим образом. Так, повышенный уровень холестерина - это, в первую очередь, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и даже рак в некоторых случаях.

Ученые в очередной раз подчеркивают - в рационе человека должны присуствовать в достаточном количестве свежие фрукты и овощи. На завтрак стоит отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам, кашам. Полностью отказываться от продуктов из красного мяса, конечно же, не стоит, но ограничить их в своем меню, так же, как и сахар, однозначно стоит, чтобы как можно дольше сохранить здоровье и красоту.

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