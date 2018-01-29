Китаянка заплатила семье жениха 800 тысяч долларов

- 30.01.2018 11:14
Китаянка заплатила семье жениха 800 тысяч долларов

Богатая китаянка из провинции Хайнань, которая неплохо зарабатывает себе на жизнь торговлей недвижимостью, решила купить себе супруга за 800 тысяч долларов. Именно в такую сумму обошелся 38-летней невесте жених, который младше ее на 15 лет.

Интересно, что семья жениха изначально была против такой затеи, учитывая, что у невесты уже имеется 14-летний ребенок от предыдущего брака. Да и потенциальная свекровь, как выяснилось, была всего на год старше невестки. Впрочем, как только родители жениха узнали о солидном выкупе, они тут же изменили свое мнение и даже благословили "молодых" - несколько подарков, общая стоимость которых была оценена примерно в 800 тысяч долларов. Так, миллионерша предложила семье своего избранника авто марки Ferrari, наличные в сумме 660 тысяч юаней, что примерно составляет больше 104 тысяч долларов, и завершающим подарком стал земельный участнок, предназначенный под хастройку.

Интересно, что на свадьбу невеста явилась, уже будучи беременной. Женщина поделилась, что жених и отец ее будущего ребенка был инициатором их союза, и он также предложил узаконить их отношения.

Так, молодожены прибыли на торжество в красном Ferrari, невеста была облачена в пышное белое платье и массу золотых украшений.

Реакция на пару с такой большой разницей в возрасте в социальных сетях была неоднозначной. Многие считают, что противоположная ситуация, когда бизнесмен попросил бы руки и сердца у 23-летней девушки, была бы куда уместнее. Однако были и те, кто искренне радовался за молодоженов и желал им счастья.

Платиновая Буковина

Ключові слова: выкуп за жениха, богатая китаянка купила жениха

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