В Украину прибывает глава ОБСЕ Анджелино Альфано- 30.01.2018 10:08
Сегодня в Украину с визитом прибывает председатель ОБСЕ - министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано. В Кабинете Министров Украины отмечают, что рабочий визит действующего главы ОБСЕ в Украине продлится с 30 по 31 января 2018 года.
Так, в рамках своего визита в Украину Альфано проведет переговоры с главой украинского МИДа Павлом Климкиным. Оба министра иностранных дел также примут участие в совместном украинско-итальянком бизнес-форуме.
Во вторник, 30 января, в 15:30 Климкин и Альфано также проведут совместную пресс-конференцию.
Напомним, Италия стала председателем в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2018 году, приняв передседательство после Австрии. Новый глава ОБСЕ Анджелино Альфано выступил за установление мира на Донбассе, а также отметил, что Италия в период председательства в ОБСЕ намерена укрепить мир, безопасность, стабильность и сотрудничество.
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