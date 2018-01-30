На Буковине - очередная вспышка АЧС

- 30.01.2018 09:50
На Буковине - очередная вспышка АЧС

Буквально неделю назад в селе Грозинцы был зафиксирован случай африканской чумы свиней. Теперь сообщается о заболевании двух свиней в селе Данковцы, в частном домохозяйстве. На место немедленно были направлены специалисты, которые вззяли для исследования материал.

Так, по состоянию на 26 января в частном домохозяйстве в селе Данковцы было зафиксировано заболевание, а также гибель свиней, ка отмечают в Хотинском управлении ГУ Госпотребслужбы в Черновицкой области.

Диагноз "африканская чума свиней" был подтвержден по результатам иссследования отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе. Первый заместитель главы райгосадминистрации В.Марценкевич провел заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотичной комиссии при районной госадминистрации. Для локализации и ликвидации вспышки заболевания африканской чумы свиней был утвержден план действий, определены границы очага заболевания зоны защиты и надзора.

Специальные мероприятия по локазиции и недопущению распространения возбудителя АЧС осуществляются в очаге заболевания. 

жители близлежащих сел обеспокоены данной ситуацией и осуществляют массовый забой свиней. Напомним, в Хотинском районе в прошлую субботу подтвердили случай заобевания животных африканской чумой свиней. По этой причине зоной надзора объявили 11 сел Хотинского района. Также была запрещена продажа живых свиней.

Платиновая Буковина

Ключові слова: африканская чума свиней, ачс буковина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Украину прибывает глава ОБСЕ Анджелино Альфано Сегодня в Украину с визитом прибывает председатель ОБСЕ - министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано. В Кабинете
- 30.01.2018 10:08
Про відсутність об’єкта обчислення екоподатку треба попереджати податкову Якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів з
- 30.01.2018 09:58
Буковинські полісмени оперативно затримали викрадача 28 січня до Кіцманського відділу поліції звернувся 46-річний житель села Валяво.
- 30.01.2018 09:15
За вихідні на Буковині в ДТП травмувалось 5 осіб Серед потерпілих – і неповнолітній хлопець. З травмами голови його доправлено до лікарні. На даний час поліцейські встано
- 29.01.2018 16:48
Миротворцы ООН на Донбассе помогут вернуть пенсии По словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, пенсии жителям временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей можно будет начать выплачивать после того, как на Донбасс будет введена миссия
- 29.01.2018 16:39
Заключенные из техасской тюрьмы выходили на шопинг Одного из заключенных федеральной тюрьмы Бомонт, что находится в округе Джефферсон в штате Техас, задержали, когда тот возвращался в места заключения
- 29.01.2018 15:32
Украина входит в список людей с самым старым населением Демографические прогнозы говорят о том, что в Украине до 2025 года часть населения в возрасте от 60 лет и более составит 25% от общей численности.
- 29.01.2018 14:27
Зловмисник через вікно обікрав чернівчанку На початку січня до Чернівецького відділу поліції звернулася 25-річна жителька обласного центру. Дівчина повідомила, що невідома особа
- 29.01.2018 14:23
Шахраї видурили в буковинок 27 тис грн Про зловмисників, котрі представились працівниками банківських установ, поліцію повідомили жительки Глибоцького
- 29.01.2018 14:07
Взрыв возле супермаркета в Харькове 29 01 2018 - двое пострадавших В Харькове на улице Клочковской возле супермаркета в понедельник, 29 января, прогремел взрыв.
- 29.01.2018 13:41

Всі новини