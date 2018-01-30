



На Буковине - очередная вспышка АЧС - 30.01.2018 09:50

Буквально неделю назад в селе Грозинцы был зафиксирован случай африканской чумы свиней. Теперь сообщается о заболевании двух свиней в селе Данковцы, в частном домохозяйстве. На место немедленно были направлены специалисты, которые вззяли для исследования материал.

Так, по состоянию на 26 января в частном домохозяйстве в селе Данковцы было зафиксировано заболевание, а также гибель свиней, ка отмечают в Хотинском управлении ГУ Госпотребслужбы в Черновицкой области.

Диагноз "африканская чума свиней" был подтвержден по результатам иссследования отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе. Первый заместитель главы райгосадминистрации В.Марценкевич провел заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотичной комиссии при районной госадминистрации. Для локализации и ликвидации вспышки заболевания африканской чумы свиней был утвержден план действий, определены границы очага заболевания зоны защиты и надзора.

Специальные мероприятия по локазиции и недопущению распространения возбудителя АЧС осуществляются в очаге заболевания.

жители близлежащих сел обеспокоены данной ситуацией и осуществляют массовый забой свиней. Напомним, в Хотинском районе в прошлую субботу подтвердили случай заобевания животных африканской чумой свиней. По этой причине зоной надзора объявили 11 сел Хотинского района. Также была запрещена продажа живых свиней.

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