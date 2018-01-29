Буковинські полісмени оперативно затримали викрадача

- 30.01.2018 09:15
Буковинські полісмени оперативно затримали викрадача

За вчинення крадіжки зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

28 січня до Кіцманського відділу поліції звернувся 46-річний житель села Валяво. Правоохоронцям чоловік повідомив, що з його складського приміщення викрали зварювальний апарат, два компресора, шість акумуляторних батарей, шуруповерт та інше майно.

Поліцейські проаналізували зібрані матеріали на місці злочину, вивчили можливі шляхи руху злочинця та здійснили ряд оперативно - пошукових заходів. Під час проведення яких, оперативники встановили місце зберігання викраденого майна, яке виявилось неподалік від місця злочину.

В подальшому поліцейські спіймали і самого крадія. Ним виявився 36-річний житель міста Кіцмань, котрий в минулому році вже був засуджений за крадіжку, але отримав покарання не пов’язане з позбавленням волі.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення крадію підозри у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжка, буковина поліція

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