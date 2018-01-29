



За вихідні на Буковині в ДТП травмувалось 5 осіб - 29.01.2018 16:48

Серед потерпілих – і неповнолітній хлопець. З травмами голови його доправлено до лікарні. На даний час поліцейські встановлюють обставини даних автопригод.

Вранці у суботу, 27 січня, дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Тарасівцях Новоселицького району. Керуючи автомобілем «Ауді» на іноземній реєстрації, 21-річний житель Балківців не впорався з керуванням і допустив перекидання легковика. Зі слів парубка, на проїжджу частину дороги раптово вибіг кіт. Намагаючись уникнути наїзду на тварину, водій з’їхав у кювет, де й сталося перекидання авто.

Внаслідок ДТП найбільше постраждала мати водія. У 37-річної жінки лікарі діагностували переломи плеча та пальців правої руки. Потерпілу госпіталізовано до районної лікарні. Водій та дві його сестри, котрі також знаходилися в автомобілі, отримали легкі забої та подряпини.

Цього ж дня ввечері дорожньо-транспортна пригода з потерпілим сталася і в Кіцманському районі. У селі Дубівцях 45-річний місцевий житель не впорався з керуванням автомобілем «ВАЗ-2101» і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршрутним автобусом «ПАЗ». Медичне освідчення на стан алкогольного сп’яніння показало, що водій «копійки» перебував за кермом добряче напідпитку. В його крові виявлено 2,52 проміле алкоголю, що майже в 13 разів перевищує допустиму норму.

В результаті зіткнення, водій легковика отримав вивих стегнової кістки та забій грудної клітини і був госпіталізований до районної лікарні. На момент ДТП в автобусі, що рухався за маршрутом «Вали-Чернівці», окрім шофера, перебувало ще троє пасажирів. Ніхто з них в автопригоді не постраждав.

Працівники Сторожинецького відділу поліції з’ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди у селі Зруб-Комарівський. Вранці у неділю, 28 січня, до лікарів звернулися двоє місцевих жителів, віком 24 і 17 років. Медики діагностували у них закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку та рани голови. Як розповіли потерпілі, вказані тілесні ушкодження вони отримали внаслідок автопригоди, під час якої мікроавтобус в’їхав у дерево.

Цього ж дня пізно увечері у селі Волоці Глибоцького району зіткнулися автомобілі «Опель» і «Фольксваген» на іноземній реєстрації. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 36-річний водій «Опеля» не обрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням. Автівка виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з «Фольксвагеном», за кермом якого перебував 19-річний житель сусіднього села.

Внаслідок зіткнення водія «Опеля» у важкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. За попередньою інформацією, чоловік керував автомобілем у нетверезому стані. Для перевірки цього факту слідчі призначили експертизу.

По всіх указаних дорожньо-транспортних пригодах поліцейські відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На даний час тривають досудові розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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