



Миротворцы ООН на Донбассе помогут вернуть пенсии - 29.01.2018 16:39

По словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, пенсии жителям временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей можно будет начать выплачивать после того, как на Донбасс будет введена миссия миротворцев ООН.

Чиновник отметил, что поддерживает выплаты пенсий всем гражданам Украины, которые ее заслужили и имеют на нее право. Органы социальнй защиты и пенсионный фонд обеспечивают украинцам право на соцзащиту, однако, на некодконтрольных территориях Донбасса данное право ен может быть реализовано. Вполне вероятно, что возобносить выплаты пенсий можно будет после введения миротворческой миссии ООН.

Рева также напомнил о принятом украинским парламентом законе о реинтеграфии Донбасса, в котором РФ признается страной-оккупантом. В соответствии с четвертой Гаагской конвенцией, оккупант должен нести обязанность расходов по управлению оккупированной территорией в тех объемах, в которых расходы неслись законными властями.

Министр соцполитики отметил, что с того момента, когда Россия развернула военную операцию на Донбассе, на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей проживало 1,1 миллиона пенсионеров. Из них украинские пенсии получают порядка 530 000 граждан Украины.

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