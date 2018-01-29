



Заключенные из техасской тюрьмы выходили на шопинг - 29.01.2018 15:32

Одного из заключенных федеральной тюрьмы Бомонт, что находится в округе Джефферсон в штате Техас, задержали, когда тот возвращался в места заключения. При этом, у 25-летнего Джошуа Хансена при себе была спортивная сумка с продуктами питания.

Полиции сообщили о проблемах с безопасностью, после чего стало известно о регулярных вылазках заключенных на свободу. Преступники, как выяснилось, время от времени предпочитали покидать территорию тюрьмы, откуда они следовали к площадке, арендованной одним из местных ранчеров. На территории площадки находился грузовой автомобиль, водитель которого передавал заключенным различные продукты.

Так, после получения своей посылки каждый из заключенных торопиолся вернуться назад в тюрьму.

Хансена задеоржали в тот момент, когда он пытался вернуться на территорию тюрьмы. В его сумке находилась домашняя еда, спиртное, а также несколько пачек сигарет.

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