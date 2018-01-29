Украина входит в список людей с самым старым населением

- 29.01.2018 14:27
Украина входит в список людей с самым старым населением

Демографические прогнозы говорят о том, что в Украине до 2025 года часть населения в возрасте от 60 лет и более составит 25% от общей численности.

По количеству жителей старше 60 лет Украина входит в число 30 "самых старых" стран мира. Об этом на встрече с делегацией Представительства HelpAge International в Украине сообщила Оксана Сулима, начальник Управления по делам людей преклонного возраста и предоставления социальных услуг.

Так, если в 2015 году часть населения старше 60 лет в Украине составляла 21,8%, тогда как люди от 65 лет и старше составляли 15,5% от общей численности населения страны.

Национальный демографический прогноз до 2025 года отмечает, что 25% от общей численности населения составят люди старше 60 лет, 18,4% составят лица старше 65 лет. В 2030 году эти показатели составят соответственно более 26% и более 20%.

Старение населения - это процесс, который проходит по всему миру, отметила Оксана Сулима. Во многих развитых и развивающихся странах часть людей пожилого возраста продолжает расти довольно быстрыми темпами.  В течение нескольких последующих лет Украина останется в списке старейших стран мира.

Платиновая Буковина

Ключові слова: население украины, старение населения, демография Украина

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