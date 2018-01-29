



Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных в Украину - 29.01.2018 12:30

Как сообщается на сайте Верховной Рады, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №7428, которым одобряется допуск на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных военных учениях подразделений вооруженных сил других государств.

В пояснительной записке к закону отмечается, что в разработке документа участвовало Министерство обороны Украины, и он необходим для урегулирования вопроса касаемо допуска на территорию Украины подразделений вооруженных сил других государств для участия в военных учений.

Также законом определяется общая численность военных, типы и количество военной техники и вооружений, а также места дислокации и сроки пребывания на период проведения многонациональных военных учений.

Стот отметить, что парламент принял законопроект №7428 на пленарном заседании 18 января 2018 года.

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