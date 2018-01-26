Когда в продаже появится искусственное мясо

- 29.01.2018 11:17
Когда в продаже появится искусственное мясо

Стартап Memphis Meat, которому удалось представить первые выращенные в лабораторных условиях фрикадельки, вполне может стать лидером по производству синтетического мяса. 

Несолько других стартапов по разработкам искусственного мяса из Кремниевой долины также получили толчок к развитию. Речь идет о таких компаниях, как вышеупомянутый Memphis Meat, Beyond Meat, Impossible Foods и Hampton Creek. Свой вклад в развитие нескольких из этих стартапов сделал Билл Гейтс. Несмотря на то, что пока что трудно сказать, что синтетическое мясо трудно отличить от настоящего, но его вкусовые свойства продолжают улучшаться, наряду с уменьшающимися ценами на него.

В настоящее время среди самых прогрессивных и свежих отраслей деятельности - различные так называемые "зеленые" проекты, а также пищевые проекты и инициативы. Не стоит забывать об увеличении численности людей на планете, ввиду чего проблема голода становится все более острой. Слепое увеличение поголовья скота также не является оптимальным решением данной проблемы. На скотоводство, как заявляли в 2011 году представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, приходится 39% от всех агрязнений, производимых сельским хозяйством. Потому чистое мясо - это не просто выход из ситуации с нехваткой пищи на планете, но и вполне рациональное решение, которое позволит уменьшить объемы загрязнений. При этом, некоторые специалисты уверены - синтетическое мясо может быть менее вредным, более питательным и более эффективным, по сравнению с настоящим мясом.

Продовольственные компании продемонстрировали серьезную заинтересованность производством мяса в лаборатории, среди которых - Nestle, Cargill и Tyson. По мнению представителей этих корпораций, искусственное мясо в ближайшие 25 лет составит порядка 20% мирового рынка мяса.

Производители уверяют - синтезированное в лабораторных условиях мясо будет иметь ряд преимуществ по сравнению с полученным традиционным способом продуктом. Так, у него будет приятный вкус, не уступающий натуральному, не будет никаких добавок в виде антибиотиков. Это мясо не будет предусматривать убийство живых существ, не будет выращиваться рядом с трассами. И еще одно весомое преимущество - оно будет в разы дешевле настоящего мяса.

Платиновая Буковина

Ключові слова: искусственное мясо, мясо из лаборатории, синтез мяса в лаборатории

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