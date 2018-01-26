



Украинцы предпочитают покупать ЖД билеты онлайн - 29.01.2018 09:54

От общего количества продаж 41% билетов на поезда Укрзализныци были куплены через электронные сервисы, как сообщил исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

По данным за 2017 год, посредством электронных каналов было реализовано порядка 22 миллионов билетов. В то же время, согласно показателям 2016 года, через электронные серсивы было куплено 34% билетов от общего числа, или 16,7 миллионов.

Напомним, что в еждународных кассах Укрзализныци с 16 января 2018 года можно расплачиваться банковской картой. Начиная с 18 января, на сайте Укрзализныци появилась возможность приобретения билетов с пересадкой.

Кроме того, отметим, что в Укрзализныце раздумывают о введении использования услуги Wi-Fi на вокзалах и в поездах Интерсити+ на платной основе. Уже представлены несколько возможностей реализации данного решения.

Платиновая Буковина

Всі новини