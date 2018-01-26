Из-за наводнения в Париже закрыты 7 станций метро- 29.01.2018 09:38
В ночь с воскресенья на понедельник, 29 января, уровень воды в реке Сена поднялся до аномальной отметки - 5,84 метра.
Стоит подчеркнуть, что в понедельник уровень воды в Сене поднялся выне нормы на 4 метра. В то же время, если сравнивать нынешнюю ситуацию с наводнением в июне 2016 года, то тогда уровень воды в Сене достиг 6,1 метров. Между тем, в 1910 году был зафиксирован исторический рекорд, когда уровень воды достиг отметки 8,62 метра.
Такое повышение уровня воды в Сене привело к затоплению дорог вдоль набережной линии. Также отменены любые экскурсии на катерах. До 5 февраля также было решено закрыть семь станций метро в центре Парижа - в соответствии с решением транспортного департамента.
По утверждениям экспертов, ожидается снижение уровня воды уже с сегодняшнего числа, с 29 января. Еще несколько недель понадобится, чтобы ритм жизни в регионе вернулся к нормальному, как отмечает глава государственной службы по охране окружающей среды в регионе Жером Гольне.
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