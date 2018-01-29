



Профспілки не звітують до податкової - 29.01.2018 09:22

Чернівецька ОДПІ звертає увагу на наступне:

– професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок подають звіт про використання доходів (прибутків) лише у разі порушень вимог п.133.4 ст.133 Кодексу, тобто у разі використання доходів (прибутків) на фінансування видатків не передбачених їх установчими документами;

– річна фінансова звітність подається разом із звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Тобто, у разі використання доходів (прибутків) на фінансування видатків, визначених установчими документами організації, фінансова звітність не подається;

– нові підходи подання звітності професійними спілками, їх об’єднаннями та організаціями профспілок застосовувалися вперше за результатами звітування за 2016 рік.

Отже, за 2017 рік у разі дотримання професійними спілками, їх об’єднаннями та організаціями профспілок вимог п.133.4 ст.133 Кодексу звіт про використання доходів (прибутків) та фінансова звітність до контролюючих органів не подається.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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