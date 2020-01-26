



ДТП в Черновцах на микрорайоне 26 01 2018 - 26.01.2018 18:13

В Черновцах на проспекте Независимости напротив магазина "Тайстра" (район остановки "Микрорайон") вечером 26 января произошло ДТП.

На проезжей части столкнулись два автомобиля - машина такси врезалась в микроавтобус. Отмечается, что оба авто ехали в попутном направлении - в сторону ТЦ "Формаркет". Авария случилась примерно в 18:07.

О пострадавших в результате данного ДТП не сообщается. Полицейский патруль оперативно прибыл на место аварии. Правоохранители устанавливают причины происшествия. В районе места ДТП имеются небольшие трудности с движением транспорта, но проезжая часть не перекрыта.

По словам свидетелей ДТП, в такси ехала молодая семья с ребенком - родители везли ребенка в поликлинику. Никто из них не пострадал.

Платиновая Буковина, Черновцы

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