ДТП в Черновцах на микрорайоне 26 01 2018- 26.01.2018 18:13
В Черновцах на проспекте Независимости напротив магазина "Тайстра" (район остановки "Микрорайон") вечером 26 января произошло ДТП.
На проезжей части столкнулись два автомобиля - машина такси врезалась в микроавтобус. Отмечается, что оба авто ехали в попутном направлении - в сторону ТЦ "Формаркет". Авария случилась примерно в 18:07.
О пострадавших в результате данного ДТП не сообщается. Полицейский патруль оперативно прибыл на место аварии. Правоохранители устанавливают причины происшествия. В районе места ДТП имеются небольшие трудности с движением транспорта, но проезжая часть не перекрыта.
По словам свидетелей ДТП, в такси ехала молодая семья с ребенком - родители везли ребенка в поликлинику. Никто из них не пострадал.
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