



В Рио пингвин каждый год навещает пожилого рыбака - 26.01.2018 16:47

72-летний бразилец Жоао Перейра, который ранее работал каменщиком, а сейчас на пенсии перебивается рыбалкой, каждый день в течение 5 лет посещает пляж рядом с Рио-де-Жанейро. Интересно, что на этом пляже компанию мужчине всегда составляет пингвин, приплывающий увидеться с рыбаком.

Жоао в 2011 году однажды увидел на берегу детеныша магелланского пингвина, измазанного в масле и мазуте, который буквально погибал от голода. Мужчина забрал пингвина домой, назвал Дим Димом и ухаживал за ним, пока птица полностью не восстановилась. Чтобы очистить перья от нефтепродуктов, у Жоао ушло около нелели. Диета пингвина состояла из рыбы, пойманной рыбаком.

После полного выздоровления пингвина, старик решил отпустить Дим Дима на свободу.

Спустя несколько месяцев на остров рыбак встретил своего старого друга. Пингвин решил отправиться домой вместе с Жоао. Интересно, что Дим Дим предпочитает жить со своим спасителем 8 месяцев в году, тогда как остальное время, которое приходится на период размножения, пингвин проводит на берегах Чили и Аргентины. Каждый год, в течение уже пяти лет подряд Дим Дим преодолевает более 8000 км, чтобы увидеться с Жоао.

Увидев своего спасителя, Дим Дим начинает махать хвостом и радостно кричать. Старый бразилец отмечает, что пингвин не подпускает к себе других людей, кроме него, и клюется. В то же время, он позволяет Жоао гладить себя, мыть и брать на руки, причем, Дим Дим любит, когда рыбак берет его на колени. Возможно, Дим Дим считает Жоао своим родственником, потому демонстрирует ему таким образом свою преданность, а может быть, даже считает его другим пингвином.

Платиновая Буковина

Всі новини