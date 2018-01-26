



До 2050 года в Украине останется 37,5 млн населения - 26.01.2018 15:26

В отчете Организации объединенных наций присутствует прогноз количества населения в странах мира. В соответствии с данными отчета, население Украины до 2050 года может сократиться на 15%.

Таким образом, к середине столетия численность населения Украины составит примерно 37,5 миллионов человек. Так, согласно данным отчета ООН, сокращение количества населения ожидается в ближайшем будущем в 51 стране.

Согласно данным Организации объединенных наций, количество населения в Украине состаляет 44,2 миллиона человек, из которых мужчины составляют 20,4 миллиона, и 23,7 миллиона человек - женщины. Лица в возрасте от 25 до 59 лет составляют 51% населения, 23% людей - в возрасте старше 60 лет.

Основные причины уменьшени численности людей состоят в уменьшении рождаемости, в особенности, в период с 1980 по 1990 годы. СТоит таукже отметить среднбюю продолжительнсть жизни украинцев, которая составляет 70-71 год. И этот показатель среди стран европы является самым низким.

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