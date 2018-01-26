



Ревнива жінка в Горбові спалила авто свого коханця - 26.01.2018 15:02

За вчинення кримінального правопорушення порушниці загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Наприкінці минулого року до Герцаївського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Горбова на території одного із домогосподарств горить автомобіль «ВАЗ».

Відразу на місце події виїхали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та наряди Управління державної служби надзвичайних ситуацій.

В найкоротший час загорання пожежники ліквідували, однак вогонь встиг пошкодити автомобіль. Після чого поліцейські з’ясували, що транспортний засіб належить 44-річному місцевому жителю. Чоловік правоохоронцям повідомив, що його автівку підпалили з невідомих йому причин.

Поліцейські розпочали пошуки зловмисника. В ході проведення розшукових заходів оперативникам Герцаївського відділення поліції вдалося встановити та спіймати порушника. Нею виявилася 39-річна жителька села Горбова. Слідчим вона повідомила, що підпалила автомобіль через ревнощі, оскільки раніше проживала в цивільному шлюбі з потерпілим.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Зловмисниці вже оголошено підозру у вчинені злочину. Матеріали кримінального провадження передані до суду.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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