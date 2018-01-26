Ожирение в США назвали социальной инфекцией

- 26.01.2018 14:12
Ожирение в США назвали социальной инфекцией

Ученые университета Южной Калифорнии утверждают - ожирение является заразным, и в определенных кругах его называют даже социальной инфекцией.

Чем больше окружающих людей имеют лишний вес, тем больший шанс у вас заполучить лишние килограммы. Так ученые трактуют такое явление, как социальное заражение ожирением. если в обществе распространено ожирение, то нездоровое питание, сидячий образ жизни и избыточный вес, вплоть до ожирения, становятся более приемлемыми в социальном смысле. К такому выводу пришла одна из авторов исследования - доктор наук Ашлеша Датар.

В исследовании приняли участие семьи военнослужащих - более двух тысяч детей и взрослых, которые не могут самостоятельно выбирать место проживания, и живут в 38 военных городках в США.

В различных военных городках количество взрослых людей с ожирением колебалось от 21% ло 38%. Так, у тех членов семей, которые направлялись в военные городки с высоким процентом людей с ожирением, шанс набрать лишние килограмы был очень высоким.

Так, напрример, если люди переселяются в поселок с невысоким процентом ожирения, к примеру, 21%, как в штате Колорадо, в Эль-Пасо, то у взрослых на 23% снижается шанс поправиться, а у детей - на 29%.

Наличие доступных спортивных площадок, а также тренажерных залов особой роли во влиянии на социальное ожирение не влияют. 

В настоящее время в мире наблюдается самая настоящая эпидемия ожирения. Впрочем, речь не идет о вирусе как о таковом, которые обладает возможностью передаваться от человека к человеку. Тем не менее, речь идет о социальной инфекции, когда в обществе увеличивается процент людей с ожирением через распространение нездоровых привычек.

Платиновая Буковина

Ключові слова: ожирение может быть заразным, распространение ожирения

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