Китай намерен проложить Шелковый путь через Арктику

- 26.01.2018 13:05
Китай намерен проложить Шелковый путь через Арктику

В Китае планируют развивать инициативу нового Шелкового пути, который будет пролегать через Арктику. Отметим, что торговый путь через Суэцкий канал сейчас занимает 48 дней, в то время как новый путь обещает стать более быстрым, а также позволит укрепить торговые отношения с различными старанми региона.

В пресс-канцелярии Государственного совета КНР обнародовали первую Белую книгу об арктическрй политике Китая. В документе речь идет о том, что в делах Арктики Пекин является важной заинтересованной стороной, учитывая географическую близость страны к полярным областям. Так, отмечается, что Полярный шелковый путь войдет в программу "Пояс и путь", то есть, экогномический пояс Шелкового пути и Морского Шелкового пути 21-го века.

Китай входит в перечень мировых лидеров в сфере внешней торговли, это также крупнейший в мире потребитель энергоносителей. благодаря использованию природных ресурсов и морских путей Арктики Китай может способствовать развитию экономики и повлиять на энергетическую стратегию.

Отметим, что современный торговый путь пролегает из северных портов Китая в Роттердам через Суэцкий канал, и продолжительность нахождления судов в пути составляет 48 дней. Стоит подчеркнуть, что без сопровождения ледоколом российский арктический танкер-газовоз "Кристоф де Маржери" смог всего за 15 суток проделать путь из Норвегии в Южную Корею. Данный опыт намерены перенять в Китае.

Отметим, что Китай входит в число 13 государств-наблюдателей при Арктическом совете, активно участвует в принятии решений касаемо глобальных и трансрегиональных проблем в Арктике, и решения касаются киматических изменений, окружающей среды, использования фарватеров, научных исследований, разведки и эксплуатации природных ресурсов, а также глобального управления и безопасности. В соответствии с Белой книгой, Китай может свободно использовать права на научные открытия, пролеты, рыболовство, судоходство и прокладку подводных трубопроводов и кабелей, а также разведку и добычу полезных ископаемых в открытом море, а также в международных районах морского дна и других районах и спецакваториях Северного Ледовитого океана, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, а также другими международными правами и договорами.

Платиновая Буковина

Ключові слова: полярный шелковый путь, шелковый путь через арктику, новый шелковый путь, торговые пути из китая

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