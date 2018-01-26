В Черновцах проходит чемпионат для юных бильярдистов- 26.01.2018 12:44
В Черновцах походят соревнования в рамках Кубка Украины по бильярдному спорту среди юниоров, юношей и девушек "Комбинированная пирамида".
Всеукраинские соревнования проходят на базе бильярдного клуба "8". Свои умения в бильярдном спорте продемонстрируют лучшие юные бильярдисты со всей Украины в теение двух дней соревнований.
Шестеро черновицких спортсменов также примут участие в борьбе за победу.
Напомним, в Черновцах ранее, в конце декабря 2017 года, состоялся лично-командный Чемпионат вузов Украины среди научно-педагогических работников по бильярду "Троеборие" - Кубок Тарновецкого. Участие в этих соревнованиях приняли 29 спортсменов из 15 вузов, представившие 8 регионов и 9 городов Украины.
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