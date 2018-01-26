



Когда восстановится курс гривны - 26.01.2018 12:28

Согласно сообщению главы Совета Нацбанка Украины Богдана Данилишина, курс гривны предположительно должен стабилизироваться весной, ориентировочно - в марте-апреле 2018 года.

Благодаря стабилизации курса национальной валюты также может увеличиться аграрный экспорт, а также спрос на металлургическую продукцию, который является, как правило, сезонным.

Такие изменения возможны при условии сохранения благоприятной конъюктуры рынка металлургической продукции. Также сценарий в дальнейшем может продлиться укреплением курса гривны в конце весны-начале лета 2018 года.

Кроме того, Данилишин также подчеркнул, что весьма важно продолжать сотрудничество с МВФ в рамках программы расширенной макроэкономической помощи. Кроме того, глава Совета НБУ также отметил, что для Украины также очень важно получить кредитование от ЕС.

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