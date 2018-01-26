В Черновцах повысили студенческую стипендию- 26.01.2018 11:58
В Департаменте образования и науки Черновицкой областной госадминистрации сообщают о повышении стипендии студентам черновицких вузов.
Так, в соответствии с решением о повышении, студенты высших учебных заведений 1-2 уровней аккредитации будут получасть минимальную обычную стипендию в размере 980 гривне в месяц. Минимальная ординарная академическая стипендия для студентов вузов 3-4 уровней аккредитации составит 1300 гривен в месяц.
Повышенная академическая стипендия составит 1426 гривен и 1892 гривны соответственно для студентов вузов 1-2 и 3-4 уровней аккредитации.
2360 гривен в месяц будет составлять социальная стипендия для студентов вузов из числа детей-сирот и детей, которые были лишены родительсткой опеки.
Назначенная на основании нормативно-правовых актов социальная стипендия (со льготами и гарантиями от государства) составит 890 и 1180 гривен соответственно для студентов вузов 1-2 и 3-4 уровней аккредитации.
Именные стипендии, направленные на поддержку одаренных детей коммунальных и государственных вузов, составят 300 гривен в месяц для студентов вузо 1-2 уровней аккредитации, и 400 гривен - для студентов вузов 3-4 уровней аккредитации.
Ежегодная именная стипендия областного совета для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, составляет для студентов вузов 1-2 и 3-4 уровней аккредитации соответственно 490 и 650 гривен в месяц.
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