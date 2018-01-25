WiFi в поездах и на вокзалах могут сделать платным

- 26.01.2018 09:43
WiFi в поездах и на вокзалах могут сделать платным

Исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов отметил, что для пассажиров Интернет-доступ через WiFi на железнодорожных вокзалах или в поездах Интерсити+ может стать платным. Либо же, в качестве альтернативного решения называется показ рекламы при подключении. Руководитель Укрзализныци отметил, чтово всех странах Европы услуга WiFi предоставляется на платной основе.

Так, по словам Кравцова, сегодня все поезда Интерсити+ предоставляют WiFi, и осуществляется работа над улушчением качества сигнала и качества пропускной способности трафика.

Доступ к WiFi может осуществляться через использование пароля, ключа или после считывания QR-кода, которые могут предоставляться за отдельную плату. Либо же можно использовать доступ с помощью банковской карты. Как запасной вариант - показ рекламных роликов перед подключением. Использование рекламы может покрыть затраты на разворачивание Интернет-сети. Рекламный контент может показываться пользователю каждые полчаса, час или десять минут. Таким образом, интернет-покрытие будет оплачиваться рекламодателем.

Подобная система уже используется в аэропортах.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: поезд вайфай, интернет в поездах укрзализныци, укрзализныця wifi

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Винница передаст Черновцам 500 доз вакцины от кори В Управлении здравоохранения Черновицкого городского совета сообщили о передаче вакцин от кори из Винницы. Всего планируется
- 26.01.2018 10:24
Хто може не здавати податкову декларацію 2018 Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що кампанія декларування громадян розпочалася з початку року і триватиме до
- 26.01.2018 09:37
Крушение вертолета в Кременчуге 25 01 2018 В Кременчуге в четверг, 25 января, примерно в 19:10, возле телевизионной вышки "Визита" потерпел крушение вертолет Ми-8.
- 26.01.2018 09:12
Полісмени на Заставнянщині за дві години затримали крадія Отримавши від пенсіонерки повідомлення про крадіжку грошей, дільничні офіцери Заставнівського відділення поліції хутко
- 25.01.2018 16:44
Рестораны Черновцов на День святого Валентина 2018 14 февраля весь мир отмечает День святого Валентина, День влюбленных. Этот день неспроста считается самым романтичным в году
- 25.01.2018 16:43
Вакцина от дифтерии нужна 40% взрослых буковинцев На Буковине, как сообщают в департаменте здравоохранения Черновицкой областной госадминистрации, из десяти взрослых четверо человек нуждаются в вакцинации от дифтерии.
- 25.01.2018 16:17
В Черновцах рассмотрят продление троллейбусной линии №3 до Калиновского рынка На сайте городского совета Черновцов была зарегистрирована петиция о продлении троллейбусного маршрута №3 или №3а до Калиновского рынка.
- 25.01.2018 14:57
На Луганщине боец Нацгвардии покончил с собой В городе Северодонецк Луганской области произошло трагическое событие - 22-летний военнослужащий Национальной гв
- 25.01.2018 13:15
Чернівецька поліція затримала чергового наркоторговця У порушника правоохоронці вилучили 30 грамів канабісу та гроші, отримані внаслідок збуту наркотика
- 25.01.2018 12:59
В ЕСПЧ снизилось количество дел против Украины По количеству дел, находящихся на рассмотрении в Страссбургском суде, Украина более не является лидером.
- 25.01.2018 12:39

Всі новини