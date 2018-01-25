



WiFi в поездах и на вокзалах могут сделать платным - 26.01.2018 09:43

Исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов отметил, что для пассажиров Интернет-доступ через WiFi на железнодорожных вокзалах или в поездах Интерсити+ может стать платным. Либо же, в качестве альтернативного решения называется показ рекламы при подключении. Руководитель Укрзализныци отметил, чтово всех странах Европы услуга WiFi предоставляется на платной основе.

Так, по словам Кравцова, сегодня все поезда Интерсити+ предоставляют WiFi, и осуществляется работа над улушчением качества сигнала и качества пропускной способности трафика.

Доступ к WiFi может осуществляться через использование пароля, ключа или после считывания QR-кода, которые могут предоставляться за отдельную плату. Либо же можно использовать доступ с помощью банковской карты. Как запасной вариант - показ рекламных роликов перед подключением. Использование рекламы может покрыть затраты на разворачивание Интернет-сети. Рекламный контент может показываться пользователю каждые полчаса, час или десять минут. Таким образом, интернет-покрытие будет оплачиваться рекламодателем.

Подобная система уже используется в аэропортах.

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