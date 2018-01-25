



Хто може не здавати податкову декларацію 2018 - 26.01.2018 09:37

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що кампанія декларування громадян розпочалася з початку року і триватиме до 1 травня 2018 року.

Громадяни декларують минулорічні доходи шляхом подання декларації про майновий стан і доходи до органу ДФС за місцем своєї податкової адреси.

Обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:

- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених IV розділом ПКУ;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до IV розділу ПКУ;

- у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

Нагадаємо: у разі необхідності платники зможуть отримати безкоштовні консультації і допомогу в заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи в Центрі обслуговування платників податків Чернівецької ОДПІ звернувшись за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-а (каб.107).

Крім того, на веб-порталі ДФС України функціонує спеціальний банер „Деклараційна кампанія - 2018”, у якому, крім інформаційних матеріалів, розміщена нова форма декларації та Інструкція щодо її заповнення (затверджена Наказом Міністерства фінансів України 02 жовтня 2015 року №859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року №556).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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