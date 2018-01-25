Полісмени на Заставнянщині за дві години затримали крадія

- 25.01.2018 16:44
Полісмени на Заставнянщині за дві години затримали крадія

Отримавши від пенсіонерки повідомлення про крадіжку грошей, дільничні офіцери Заставнівського відділення поліції хутко встановили особу злочинця. Тепер за скоєне крадій відповідатиме перед судом.

Під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання території району, дільничні офіцери поліції здійснювали обхід людей похилого віку, котрі потребують додаткової уваги та піклування. Навідавшись 24 січня до 77-річної жительки міста Заставни, поліцейські Іван Семенюк і Юрій Стаценко дізналися, що зранку 15 січня невідома особа викрала з помешкання пенсіонерки тисячу гривень.

Доклавши всіх зусиль до пошуків кривдника старенької, дільничні офіцери з’ясували, що жінку обікрав 57-річний сусід, котрий зловживав спиртними напоями. Коли правоохоронці навідалися до чоловіка, той зізнався у скоєнні крадіжки.

Зловмисник пояснив, що саме любов до «оковитої» підштовхнула його до порушення закону. Шукаючи гроші для придбання алкоголю, він побачив, що жінка пішла з дому. Знаючи, як відчинити вхідні двері та де старенька ховає свої заощадження, злодій проник до будинку і поцупив гроші. Викрадені у пенсіонерки кошти він витратив на чергове застілля.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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