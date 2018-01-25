



Полісмени на Заставнянщині за дві години затримали крадія - 25.01.2018 16:44

Отримавши від пенсіонерки повідомлення про крадіжку грошей, дільничні офіцери Заставнівського відділення поліції хутко встановили особу злочинця. Тепер за скоєне крадій відповідатиме перед судом.

Під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання території району, дільничні офіцери поліції здійснювали обхід людей похилого віку, котрі потребують додаткової уваги та піклування. Навідавшись 24 січня до 77-річної жительки міста Заставни, поліцейські Іван Семенюк і Юрій Стаценко дізналися, що зранку 15 січня невідома особа викрала з помешкання пенсіонерки тисячу гривень.

Доклавши всіх зусиль до пошуків кривдника старенької, дільничні офіцери з’ясували, що жінку обікрав 57-річний сусід, котрий зловживав спиртними напоями. Коли правоохоронці навідалися до чоловіка, той зізнався у скоєнні крадіжки.

Зловмисник пояснив, що саме любов до «оковитої» підштовхнула його до порушення закону. Шукаючи гроші для придбання алкоголю, він побачив, що жінка пішла з дому. Знаючи, як відчинити вхідні двері та де старенька ховає свої заощадження, злодій проник до будинку і поцупив гроші. Викрадені у пенсіонерки кошти він витратив на чергове застілля.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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