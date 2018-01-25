



Вакцина от дифтерии нужна 40% взрослых буковинцев - 25.01.2018 16:17

На Буковине, как сообщают в департаменте здравоохранения Черновицкой областной госадминистрации, из десяти взрослых четверо человек нуждаются в вакцинации от дифтерии.

Такую статистику назвала замначальника департамента Марина Полищук. По ее словам, вакцины от дифтерии в Черновицкой области имеются в достаточном количестве, однако, при этом имеет слишком мало людей, которые приняли участие в вакцинации.

Так, прививку от дифтерии необходимо повторять каждые десять лет после 16 лет. Более 52 тысяч взрослых вакцинированы, что составляет 77% от годовой потребности. В то же время, остается большое количество людей, которые в предыдущие годы не были привиты.

Ежегодно, по словам Полищук, проблемы с вакцинацией только накапливаются. По состоянию на 2016 и 2017 годы вакцина от дифтерии присутствовала в достаточном количестве. Так,е если люди в течение последних десяти лет не делали вакцинацию, им необходимо самим обращаться в поликлинику. Для взрослых имеется достаточное количество вакцины АКДП, и все желающие могут привиться бесплатно.

Платиновая Буковина, Черновцы

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