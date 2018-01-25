В Черновцах рассмотрят продление троллейбусной линии №3 до Калиновского рынка- 25.01.2018 14:57
На сайте городского совета Черновцов была зарегистрирована петиция о продлении троллейбусного маршрута №3 или №3а до Калиновского рынка.
Петиция набрала необходимое количество голосов, и 25 января ее рассмотрели на сессии Черновицкого городского совета. Примечательно, что депутаты поддержали решение лишь частично.
Так, Черновицкому троллейбусному управлению предстоит увеличить количество троллейбусов на маршруте №5 с 12 до 15 машин, а также изучить техническую возможность для продления маршрута №3 до Калиновского рынка от остановки р.Прут по улице Хотинской, в частности, в часы пиковой нагрузки.
Депутаты городского совета также поддержали предложение для ЧТУ и департамента жилищно-коммцунального хозяйства подготовить и вынести на рассмотрение соответствующие предложения. Департамент ЖКХ должен также усилить контроль за соблюдением перевозчиками автобусных маршрутов графиков движения, в частности, по улице Хотинской до Калиновского рынка.
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