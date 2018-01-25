



На Луганщине боец Нацгвардии покончил с собой - 25.01.2018 13:15

В городе Северодонецк Луганской области произошло трагическое событие - 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины покончил с собой.

Как сообщают представители отдела коммуникации полиции Луганской области, самоубийство имело место в то время, когда военный нес службу по охране административного здания Апелляционного суда области.

Сообщение о происшествии было озвучено старшим наряда охраны Апелляционного суда Луганской области примерно в 6:30 четверга, 25 января. Службу по охране осуществлял наряд в составе троих военнослужащих, один из которых - 22-летний боец Нацгвардии Украины - покончил с собой.

Представители правоохранительных органов прибыли на место происшествия и занимаются выяснением причин подобного поступка.

Платиновая Буковина

Всі новини