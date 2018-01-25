На Луганщине боец Нацгвардии покончил с собой- 25.01.2018 13:15
В городе Северодонецк Луганской области произошло трагическое событие - 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины покончил с собой.
Как сообщают представители отдела коммуникации полиции Луганской области, самоубийство имело место в то время, когда военный нес службу по охране административного здания Апелляционного суда области.
Сообщение о происшествии было озвучено старшим наряда охраны Апелляционного суда Луганской области примерно в 6:30 четверга, 25 января. Службу по охране осуществлял наряд в составе троих военнослужащих, один из которых - 22-летний боец Нацгвардии Украины - покончил с собой.
Представители правоохранительных органов прибыли на место происшествия и занимаются выяснением причин подобного поступка.
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