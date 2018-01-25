Чернівецька поліція затримала чергового наркоторговця- 25.01.2018 12:59
У порушника правоохоронці вилучили 30 грамів канабісу та гроші, отримані внаслідок збуту наркотика. Поліцейські затримали злочинця.
Працівники Управління протидії наркозлочинності задокументували протиправну діяльність 37-річного жителя Чернівців. Під час проведення спецоперації поліцейські встановили, що чоловік продав 10 грамів канабісу, вторгувавши за наркотик 2 тисячі гривень.
В автомобілі зловмисника правоохоронці виявили та вилучили вказану суму грошей, а також ще 2 згортки з марихуаною, загальною вагою 20 грамів. Вилучені наркотичні речовини працівники поліції направили на експертизу.
Злочинцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі проводиться досудове розслідування.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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