



В ЕСПЧ снизилось количество дел против Украины - 25.01.2018 12:39

По количеству дел, находящихся на рассмотрении в Страссбургском суде, Украина более не является лидером.

Как сообщает президент суда в Страссбурге Гвидо Раймонди, по состоянию на 1 января 2018 года в Европейском суде по правам человека было зарегистрировано около 7100 жалоб. Среди стран-членов Европейского Союза данный показатель является четвертым.



Так, первые три места по количеству жалоб у Румынии, России и Турции - соответственно 9900, 7750 и 7500 жалоб.

Интересно, что еще буквально год назад по данному показателю Украина была на первом месте - в ЕСПЧ было зарегистрировано свыше 18 тысяч жалоб на Украину. Беспрецендентное решение по делку "Бурмич и другие против Украины" резко снизило количество жалоб то есть, Суд убрал из реестра более 12 тысяч жалоб на Украину касаемо системного невыполнения решений национальных судов. Жалобы были передагны в Комитет министров на рассмотрение.

В то же время, если группу "Бурмич и другие" не брать к рассмотрению, то количество других дел в Европейском суде по правам человека в отношении Украины, наоборот, увеличилось.

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