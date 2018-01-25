



Ракета-носитель Falcon Heavy прошла первый прожиг - 25.01.2018 12:16

Первые огневые испытания - так называемый прожиг - ракеты-носителя Falcon Heavy состоялись 24 января на стартовом комплексе LC-39A примерно в 19:30 по киевскому времени. Все 27 двигателей Merlin-1D работали в течении 12 секунд. Примерно 2300 тс составила суммарная тяга ракеты-носителя при прожиге.

Глава компании SpaceX Илон Маск отметилл, что испытания прошли в штатных условиях. Интересен тот факт, что впервые со времен советской Н-1 одновременно было запущено такое количество ракетных двигателей. Так, именно Н-1 должна была стать основой программы по колонизации Луны. Испытания новой ракеты-носителя имитировала полностью реальный ее пуск, за исключением отрыва от стартового стола и самого полета.

Уже на следующей неделе, возможно, даже в первых числах февраля должен состояться полноценный запуск ракеты Falcon Heavy.

Запуск будет осуществляться с той же площадки, которая была использована для пусков ракеты Сатурн-5 в рамках лунной программы США. Предполагается, что сначала ракета-носитель от SpaceX будет использоваться для доставки грузов на околоземную орбиту, ведь объемы полезной нагрузки составляют до 64 тонн. В дальнейшем Falcon Heavy может быть использована для полетов на Марс, куда она сможет доставить до 16,8 тонн грузов, и даже до 3,5 тонн грузов при полетах на Плутон.

В SpaceX отмечают - ракета-носитель должна быть многоразовой. Все три составных части ракеты будут возвращаться. На пусковую площадку на мысе Канаверал должны приземляться два ускорителя, в то время как третий будет возвращаться на плавучую платформу в Атлантическом океане. Еще один интересный момент - Falcon Heavy в своем нынешнем виде является бывшей в употреблении на 66%, то есть, в космос уже отправлялись и благополучно возвратились два блока ракеты из трех.

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