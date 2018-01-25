Концерт к 30-летию фестиваля Червона рута проведут в Черновцах- 25.01.2018 11:34
Юбилейный концертный фестиваль Червона рута состоится в 2019 году.
Былол решено провести итоговый концерт фестиваля, которому исполнится 30 лет с момента первого проведения, в Черновцах, то есть, на родине Червоной руты. Об этом сообщила депутат Черновицкого городского совета, начальник управлени культуры Юлия Сафтенко.
По словам депутата, гала-концерт, посвященный 30-летию фестиваля Червона рута, должен состояться в Черновцах, и чтобы он прогремел не тоько в Украине, но и даже за рубежом.
Мирослав Мельник, который является исполнительным директором фестиваля Червона рута, выступил в городском совете и отметил, что во тборочных концертах, которые будут проходить в рамках фестиваля по всей Украине, в общей сложности примут участие порядка 5 тысяч артистов. В финальном концерте, который запланирован к поведению в Черновцах, примет участие 500 конкурсантов.
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