



Концерт к 30-летию фестиваля Червона рута проведут в Черновцах - 25.01.2018 11:34

Юбилейный концертный фестиваль Червона рута состоится в 2019 году.

Былол решено провести итоговый концерт фестиваля, которому исполнится 30 лет с момента первого проведения, в Черновцах, то есть, на родине Червоной руты. Об этом сообщила депутат Черновицкого городского совета, начальник управлени культуры Юлия Сафтенко.

По словам депутата, гала-концерт, посвященный 30-летию фестиваля Червона рута, должен состояться в Черновцах, и чтобы он прогремел не тоько в Украине, но и даже за рубежом.

Мирослав Мельник, который является исполнительным директором фестиваля Червона рута, выступил в городском совете и отметил, что во тборочных концертах, которые будут проходить в рамках фестиваля по всей Украине, в общей сложности примут участие порядка 5 тысяч артистов. В финальном концерте, который запланирован к поведению в Черновцах, примет участие 500 конкурсантов.

Платиновая Буковина, Черновцы

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